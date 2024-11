“Torna Mourinho”: se lo fa scappare in diretta TV | Hanno già trovato l’accordo

Mourinho è pronto a tornare, l’ex stella del calcio se lo lascia scappare in diretta: oramai non ci sono più dubbi

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. Soprattutto se il principale protagonista di questo argomento si chiama José Mourinho. Un allenatore che, sia nel bene che nel male, fa sempre parlare di sé per quello che fa e per quello che dice.

Il nativo di Setubal, dopo l’esonero di gennaio da parte della Roma, ha subito trovato una nuova panchina e, di conseguenza, una nuova avventura. Questa volta all’estero, in Turchia, tra le fila del Fenerbahce.

In questo momento, le cose in campionato, non stanno andando particolarmente bene visto che i gialloblù sono costretti ad inseguire la capolista Galatasaray che dista addirittura 5 punti avanti agli acerrimi rivali.

Anche se, a quanto pare, il suo futuro sembra essere lontano anche dalla Turchia. L’ex stella del calcio, infatti, si è fatto scappare in diretta una rivelazione a dir poco clamorosa: “E’ pronto a ritornare“. Oramai non ci sono più dubbi.

Mourinho pronto a ritornare, oramai non ci sono più dubbi: c’è anche la conferma

Oltre al campionato di Serie A lo “Special One” si è fatto molto apprezzare anche in Premier League dove ha guidato più di una squadra. Il Chelsea (addirittura in due occasioni), il Manchester United ed il Tottenham. A quanto pare la lista è pronta ad essere aggiornata. Anche se quando, però, non si sa.

Parola di Alan Shearer che, nel corso di una intervista ai media inglesi, si è lasciato scappare una indiscrezione clamorosa. La stessa che riguarda, appunto, il manager portoghese. Per l’ex attaccante della Nazionale dei “Tre Leoni” non ci sono dubbi: Mourinho tornerà ad allenare nuovamente nel Regno Unito. Non solo: è stata rivelata anche quale potrebbe essere il suo prossimo e futuro club.

Mourinho, clamorosa rivelazione sul futuro: le ultime

Non una ma addirittura due possibili soluzioni, nel futuro, per José Mourinho in Premier League. Tra queste spuntano le ipotesi Newcastle (ex squadra proprio di Shearer) ed Everton. D’altronde lo stesso portoghese non ha mai fatto mistero di voler ritornare, quanto prima, in uno dei campionati che considera più belli al mondo.

“Non mi sorprenderebbe se si stesse preparando ad un trasferimento in Inghilterra in un prossimo futuro. Newcastle o Everton sono i club in cui potrebbe andare. Non dimentichiamoci che i ‘Toffees’ sono molto vicini ad essere acquistati dai Friedkin. Non mi sorprenderebbe rivederlo qui in Premier tra i prossimi 12 mesi“. Ora non resta che attendere.