COMUNICATO UFFICIALE: “È stato sollevato dall’incarico” | Cacciato l’allenatore italiano durante la pausa

Annuncio della società, che sui propri canali ha svelato l’addio del tecnico proprio nel corso di questa pausa nazionali.

In tutte le stagioni e in tutti i campionati ogni anno ci sono sempre degli esoneri di allenatori. Quando le cose non vanno nella gran parte delle occasioni (per non dire in tutte) si tende a dare la colpa al tecnico, che viene così sollevato dal proprio incarico. Molto spesso poi le società approfittano di lunghi periodi di pausa, come la sosta nazionali, per compiere questa scelta.

In Serie A ad esempio durante l’attuale sosta ci sono stati già due cambi di panchina. Il primo ha riguardato Luca Gotti, esonerato dal Lecce in favore di Marco Giampaolo. Il secondo invece ha visto l’ennesima rivoluzione a Roma, dove Ivan Juric, che nei mesi scorsi ha sostituito Daniele De Rossi, ha ricevuto il benservito dalla famiglia Friedkin, la quale al suo posto ha optato per una scelta sicura: Claudio Ranieri.

Le novità però non sono di certo finite qui. Un altro allenatore italiano infatti è stato esonerato nei giorni scorsi. La società ha infatti emesso il comunicato ufficiale sui propri profili, dando così l’annuncio a tutti i tifosi. E nel frattempo è stato già scelto il sostituto.

Cambia un’altra panchina in Italia

Fino ad ora anche in Serie C sono arrivati diversi esoneri. E proprio ultimamente, dopo la cacciata di Paolo Montero dalla Next Gen bianconera, sostituito da Brambilla, è giunto il comunicato ufficiale di un altro club sulla situazione allenatore.

“La società Taranto Football Club 1927 comunica che mister Carmine Gautieri è stato sollevato dall’incarico di responsabile della guida tecnica della prima squadra”. Questo l’annuncio della società pugliese, che sta vivendo un momento di grave crisi sia dal punto di vista economico che da quello sportivo. E intanto il club ha già individuato il sostituto di Gautieri.

Ecco il sostituto

Al posto dell’ormai ex allenatore, il Taranto ha deciso di affidare la panchina a Cazzarò, che proverà ad ottenere una miracolosa salvezza, che appunto ad oggi appare quasi impossibile vista la situazione che sta vivendo il club.

La squadra, che sta scontando anche una penalità di 4 punti, è penultima in classifica, e la zona di ‘scampato pericolo’ dista già 5 lunghezze. Sarà necessario dunque un cambio di passo immediato per sperare.