“In Serie C non ci gioco!”: cacciato dal Milan e dal Milan Futuro | Ibrahimovic totalmente impietrito

Nulla da fare per il calciatore, che non ha voluto giocare in una categoria inferiore e se n’è andato dal club rossonero immediatamente.

Il Milan sta disputando una stagione difficile da interpretare. La squadra rossonera infatti alterna grandi prestazioni a partite molto meno entusiasmanti. Lo stesso dunque si riflette sulla classifica del campionato e su quella della Champions League. Ciò nonostante però le speranze dalle parti di Milanello sono buone. Ormai Fonseca ha conquistato del tutto la fiducia della dirigenza, e anche i tifosi sembrano dello stesso avviso.

Ciò che invece non ha convinto a pieno la piazza è stata la campagna acquisti messa a segno dalla società. Non sono arrivati nomi di grande rilievo, fatta esclusione per quello di Alvaro Morata, e le scommesse prese non hanno dato grosso apporto alla causa. In particolar modo Emerson e Pavlovic si stanno rivelando quasi dei flop.

Come se non bastasse poi a far discutere c’è anche un’altra questione relativa al mercato, saltata fuori nelle scorse ore. Infatti un giocatore ha deciso di lasciare il Diavolo in quanto non voleva giocare in Serie C nel Milan Futuro. Una scelta che ha impietrito tutti, soprattutto Zlatan Ibrahimovic, e che ha quindi portato al suo addio imminente.

Il clamoroso retroscena di mercato sul Milan

Jan Carlo Simic, figlio d’arte, lo scorso anno ha esordito con il Milan segnando anche una rete. Il popolo rossonero e tutto l’ambiente ha subito pensato di trovarsi davanti ad un nuovo fenomeno. Tuttavia non sono arrivate molte altre chance per lui, e il classe 2005 è finito quasi nel dimenticatoio.

Addirittura in estate il ragazzo se n’è andato dal club, trasferendosi all’Anderlecht. E proprio di recente, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Gazzetta.it, ha spiegato le motivazioni di questo addio.

Il racconto del calciatore

”Dopo aver segnato a Monza avevo offerte da mezza Serie A. Non ho mai avuto altre opzioni per la mia carriera: o un campionato di primo livello, o niente”. Ha spiegato Simic, che poi ha puntualizzato, smentendo le voci che avevano visto un suo addio per questioni economiche.

Giocare nel Milan Futuro? Ho detto solo la mia, e ribadisco: non esistevano altre opzioni se non la Serie A. E non è mai stata una questione di soldi”