Aumentano le pretendenti per Andrea Belotti. Stando a quanto riferito da “Tuttosport”, l’ex attaccante rosanero sarebbe finito nel mirino di diversi club sia italiani che esteri. Fra questi ci sono il Manchester United e l’Inter che sarebbero pronti a sfidarsi sul mercato per arrivare ad accaparrarsi le prestazioni del calciatore. Cairo ha sempre dichiarato l’incedibilità del suo capitano, rifiutando anche 40 milioni a gennaio dalla Fiorentina, ma tutto potrebbe cambiare qualora le ambizioni dei granata non dovessero cambiare. Belotti tiene tantissimo al Torino, ma se il club dovesse continuare a rimandare il cambio di mentalità, allora potrebbe decidere di lasciare il club.