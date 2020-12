Il Torino ha avuto un pessimo inizio di stagione, la squadra granata si trova negli ultimi posti della classifica di Serie A e il suo spogliatoio non è dei più tranquilli. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu”, due senatori come Sirigu e Izzo non sarebbero ben visti dal tecnico Marco Giampaolo. Entrambi esclusi nel match contro la Roma, il rapporto con il tecnico è ai minimi storici. Domenica la sfida con il Bologna che dovrebbe rappresentare l’ultima spiaggia per l’allenatore ex Milan, non dovesse vincere Cairo potrebbe decidere di esonerarlo.