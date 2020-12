«La Ternana sta andando molto forte e questo è un dato di fatto. Il Bari, però, ha le potenzialità per correre quanto attualmente stanno correndo gli uomini di Lucarelli. È un girone C che a mio avviso ha tante squadre con i nomi ma nella realtà sono poche le compagini realmente forti ed una tra queste è il Bari. Purtroppo per noi allenatori siamo sempre legati a ciò che fa la squadra. Auteri sta lavorando bene e la squadra ha la potenzialità per fare un campionato importantissimo ma sta mancando continuità. La discontinuità fa perdere punti fondamentali che spesso poi sono difficili da recuperare.

Operare nella sessione invernale è sempre pericoloso: agire ad inizio del mese è un conto ma se si fanno operazioni a fine mese serve poi più tempo. Il Direttore saprà come muoversi ma credo che il Bari abbia una qualità della rosa tale da non dover agire sul mercato». Queste le parole dell’ex tecnico della Ternana, Fabio Gallo, rilasciate ai microfoni di “Tuttobari.com” in merito al Bari.