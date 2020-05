Sulaiman Oyewale è stato designato come miglior terzino del campionato di serie D secondo i followers di “TuttoserieD.com”. “E’ un onore essere tra i migliori difensori – ha detto -. È il frutto di lavoro duro. Sono contento ma consapevole che la strada è ancora lunga. I voti mi fanno piacere. Ringrazio tutti. I tifosi del Savoia avranno sempre un posto nel mio cuore. Futuro? Sinceramente per il momento non posso rispondere perché è ancora presto”.