«Ci sono dei momenti che penso: posso ancora giocare?’ Perché scendo in campo e mi faccio male di nuovo. Poi quando guardo la Tv capisco che questa è la mia passione e che posso giocare ancora ad alto livello». A parlare così è Douglas Costa, calciatore di proprietà della Juventus, che in un’intervista “The Players’ Tribune” ha rivelato di aver più volte pensato al ritiro a causa dei tanti infortuni patiti in carriera. «Scherzo con il mio compagno Alex Sandro che ho più risonanze che presenze – prosegue il brasiliano -. La gente dice che Douglas ha il potenziale per essere uno dei migliori al mondo, ma gli infortuni lo frenano. Questa cosa mi dà fastidio. Ho il potenziale per essere un calciatore top, ma per colpa mia o no non posso essere nella migliore forma. Questa cosa è molto fastidiosa».