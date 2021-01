«Siamo incavolati neri per aver sprecato una buona occasione per staccarci dal gruppo delle terze e posizionarci in solitaria. La vittoria era alla portata. Non si può parlare di errori sul 2-1 perchè c’è stata una carica su Confente.

Negli altri due gol sono stati bravi gli avversari. Dobbiamo analizzare la partita con il Mister. Rigore negato? Nei minuti finali l’avversario è entrato forte su Rosaia e il rigore poteva starci. Continuiamo a lavorare a testa alta imparando dalle sconfitte». Queste le parole di Denis Tonucci, difensore del Catania, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito alla sconfitta degli etnei contro la Casertana.