Sconfitta clamorosa del Liverpool che ha perso 7-2 in casa dell’Aston Villa.

Una gara senza storia quella andata in scena al Villa Park, con i padroni di casa già all’intervallo avanti di quattro reti grazie alla tripletta di Watkins e al gol di McGinn che hanno vanificato la rete di Salah.

Nella ripresa anche Barkley e Grealish, autore di una doppietta, si sono uniti alla festa mentre Salah è andato a segno per la seconda volta. Prima sconfitta in campionato per i Reds che vengono raggiunti a nove punti proprio dall’Aston Villa.