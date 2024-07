TMW: “Virtus Entella, accelerata per l’ex Palermo Marconi”

La Virtus Entella è attivamente impegnata nel mercato dei trasferimenti e la dirigenza sembra puntare decisa su Ivan Marconi. Il difensore, che ha giocato con il Palermo fino alla scorsa stagione, è attualmente svincolato e ha attirato l’interesse di molte squadre.

La società ligure sta cercando di accelerare i tempi e superare la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, si sta discutendo un contratto biennale per Marconi, che è in cima alla lista dei rinforzi per la difesa.