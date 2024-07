Dalla Francia: “Nantes, Appuah nel mirino di Venezia e Palermo”

Il futuro di Stredair Appuah potrebbe presto vedere l’attaccante francese classe 2004 trasferirsi in Italia. Secondo quanto riportato da “L’Equipe”, il giocatore di proprietà del Nantes è finito nel mirino di due club italiani: il Venezia e il Palermo.

Appuah, che nelle ultime due stagioni ha collezionato 9 presenze in Ligue 1, potrebbe non avere un’altra occasione in Francia. Infatti, il Venezia avrebbe presentato un’offerta di circa 1,8 milioni di euro, mentre il Palermo ha manifestato interesse per il giocatore, ma l’importo della loro proposta non è stato rivelato.

Il Nantes ha fissato il prezzo per il trasferimento del giovane talento a circa 3 milioni di euro. Inoltre, sullo sfondo ci sono diversi club inglesi che hanno mostrato interesse per il ventenne.