TMW: “Verona, ipotesi Palermo per Ceccherini. Il difensore verrà valutato da Zanetti”

Il Palermo ha messo gli occhi su Federico Ceccherini, difensore centrale classe ’92, che è tornato al Verona dopo il prestito in Turchia al Fatih Karagumruk. Come anticipato già nei giorni scorsi dalla nostra redazione (CLICCA QUI per saperne di più).

Come scrive “TMW” Ceccherini potrebbe partire per il ritiro per essere valutato da Zanetti, ma un eventuale trasferimento avverrebbe solo a titolo definitivo, visto che il suo contratto scade nel 2025.