Si, sono d’accordo: finisce l’Europeo e firmo | Capolavoro Inter: lo hanno convinto con una telefonata in ritiro

Il giocatore a fine Europei è pronto a firmare con l’Inter. Altro capolavoro di Marotta: convinto l’agente dopo l’incontro.

Tempo di ritiri per tutte le big della Serie A, e anche per l’Inter. I nerazzurri a breve abbracceranno tutti i nazionali in ritorno dalle varie competizioni, tra Copa America e Euro2024, e inizieranno a lavorare per la prossima stagione. I campioni d’Italia vogliono ripetersi, e la nuova società consegnare a Inzaghi una squadra competitiva e ancora più completa dello scorso anno.

Con una serie di colpi messi a segno in sordina, Marotta adesso si è concentrato soprattutto sui rinnovi, blindare ossia i top della squadra che dopo una stagione importante chiedevano aumenti di ingaggi e prolungamenti di contratto.

E anche i tornei estivi delle nazionali hanno influito sulle richieste, e sulle decisioni, economiche per quanto riguarda i rinnovi. Alcuni nerazzurri in giro per il mondo hanno dimostrato di meritarsi un aumento, e l’Inter vuole premiare chi se lo è meritato. L’accordo secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport è stato trovato nelle scorse ore.

Inter, altro rinnovo importante

Sono tanti i giocatori in scadenza nel 2025 in casa Inter, la volontà della dirigenza però è quella di sedersi ad ascoltare le richieste di tutti, poi in caso di volontà del giocatore di dire addio alla Serie A, valutare le eventuali offerte. Ed è così anche per Denzel Dumfries.

Il laterale olandese spesso è stato al centro di trattative e voci di mercato, ma l’Inter stavolta non vorrebbe perdere uno dei suoi giocatori più importanti. Ecco perché in queste ore proprio sulla trattativa di rinnovo ci sono stati importanti accelerate. Il terzino si è meritato il rinnovo anche grazie alle ottime prestazioni con la maglia dell’Olanda, con la quale nazionale ha raggiunto la semifinale degli Europei. Ecco le novità.

Dumfries, niente Skriniar bis: rinnovo a un passo

Come riportato dalla rosea, la volontà del club è quella di non perdere un altro giocatore a zero il prossimo anno, come successo con Milan Skriniar. In queste ore dunque gli agenti di Dumfries avrebbero incontrato i vertici societari per discutere del contratto.

Parlando di cifre, l’olandese avrebbe chiesto 5,5 milioni di euro per rinnovare, mentre l’offerta dell’Inter è sempre rimasta di 4 milioni. Come trapelato nelle ultime ore però, Dumfries avrebbe accettato i 4 milioni offerti, e dopo l’Europeo potrebbe arrivare la firma sul rinnovo.