Balotelli riparte dal Brasile: quasi fatta per il suo trasferimento al Corinthians

Futuro sempre più brasiliano per Mario Balotelli. Secondo quanto riportato da TNT Sport, infatti, il Corinthians ha deciso di puntare sull’ex attaccante del Monza. Il club di Timao, attualmente 17esimo, è a meno due punti dalla zona salvezza. Il presidente Melo, il quale sta portando avanti la trattativa in prima persona, vuole affidarsi al giocatore italiano per risalire la classifica. L’accordo non è ancora stato siglato, le parti stanno trattando ma filtra ottimismo. Sul piatto un biennale a cifre importanti e mancherebbe soltanto la firma per concludere la trattativa.

