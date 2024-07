Ex rosa: Luperini può ritrovare Baldini. Trattativa in corso tra Pescara e Ternana

Negli scorsi giorni Silvio Baldini è stato nominato allenatore del Pescara. L’ex tecnico del Palermo, dopo la breve parentesi di Crotone, vuole rimettersi in gioco e punta a sfruttare la sessione di calciomercato estivo per chiedere alla società dei rinforzi ideali. Secondo quanto appreso da TuttoCalcioPescara.com Gregorio Luperini potrebbe tornare a lavorare con Baldini, dopo l’eccellente esperienza in rosanero culminata con la promozione in Serie B. Tra Pescara e Ternana, infatti, sarebbe in corso una trattativa dalla quale si attendono importanti i sviluppi.

