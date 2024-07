Ritiro Palermo, Di Francesco: «Brunori? È il nostro capitano, non vedo problematiche»

Quinto giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Federico Di Francesco è stato protagonista della conferenza stampa odierna in casa rosanero.

Ecco le sue parole:

«Mi piacerebbe arriva in doppia cifra di gol, ma mai a discapito della squadra. Cerco sempre di mettere davanti l’obiettivo comune. Calendario? Non cambia nulla, le dobbiamo incontrare tutte. Brunori? È il solito Matteo, sempre solare, in allenamento dà tutto. È il nostro capitano, non vedo problematiche. Posso essere un esempio per un ragazzo più giovane, poi ogni individuo è diverso. Non mi sento di assumere un ruolo. Voglio aiutare, mi sento un ragazzino però l’età mi permette di aiutare. Non mi piace darmi un ruolo, cerco di aiutare i miei compagni».