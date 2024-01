Daniele Verde è ormai lontano dal Palermo.

Come riporta Alessio Alaimo su “TMW” il club rosanero sarebbe così tornato a battere la pista che porta a Giuseppe Caso, classe ‘98 in uscita dal Frosinone.

La palla passa ora al calciatore che dovrà decidere dove disputare la seconda parte di stagione lottando comunque per la promozione in quella Serie B dove si è messo in luce con nove reti e quattro assist in 35 presenze.