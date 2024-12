TMW: “Trapani, fumata bianca per Capuano. Aronica potrebbe restare con un altro ruolo”

Ennesimo ribaltone stagionale sulla panchina del Trapani. Alla luce degli ultimi risultati, la società siciliana ha deciso di sollevare dall’incarico Salvatore Aronica per affidare la guida tecnica a Ezio Capuano. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’ex allenatore del Foggia sarà in città già stasera, martedì 10 dicembre, e dovrebbe firmare un contratto di un anno e mezzo, con scadenza nel 2026. Per Aronica, invece, non è da escludere una permanenza in granata nelle vesti di un altro ruolo, di nuovo con una mansione nel settore giovanile..

