Ex rosa, Mancuso verso il Pescara? Foggia: «Anche Valzania sembrava impossibile. Serve pazienza»

Ospite della trasmissione “Solo calcio”, in onda su Rete 8, il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, ha parlato anche delle possibili mosse del prossimi mercato in entrata:

«L’attaccante arriverà. Ci stiamo muovendo per una punta funzionale al gioco del mister. In estate avrei potuto fare il mio prendendo Marconi. Ma Baldini sarebbe andato via il giorno dopo perché non è un calciatore adatto al suo calcio. Avrei fatto un doppio danno. La prima punta deve essere di movimento. Mancuso sarebbe sicuramente funzionale. A me piace tantissimo. L’avrei voluto a Benevento nella mia precedente esperienza. Ci ho pensato. L’ho detto al Presidente Sebastiani e subito dopo ha segnato col Mantova. Bisogna avere pazienza. Anche Valzania, inizialmente, sembrava impossibile. Ci hanno proposto Diaw. Giocatore forte ma è stato a lungo inattivo per un’operazione alla schiena. Non rientra nei nostri piani. Abbiamo bisogno di giocatori pronti».