Repubblica: “Ribaltone Trapani, via Aronica. Dopo 25 anni torna Capuano”

L’edizione odierna di Repubblica Palermo offre uno sguardo approfondito su tematiche centrali per lo sport e la città, con analisi che toccano il cuore dei tifosi e riflettono sul delicato equilibrio tra passione e risultati. Non manca uno spazio dedicato al Trapani, dove il ritorno di Ezio Capuano in panchina e l’arrivo del ds Giuseppe Pavone rappresentano una svolta importante per una squadra che punta a risollevarsi dopo un periodo difficile

Il Trapani si affida a due figure di grande esperienza per rilanciare le proprie ambizioni: Ezio Capuano, nuovo allenatore, e Giuseppe Pavone, prossimo direttore sportivo, sono i protagonisti di una svolta che punta a risollevare la squadra in vista del mercato invernale.

Il ritorno di Capuano: grinta e passione

Ezio Capuano torna a Trapani a 25 anni dalla sua prima esperienza. L’allenatore campano, celebre per il suo carattere passionale e il legame viscerale con le squadre che ha guidato, è chiamato a risollevare il morale della squadra e dei tifosi. Nella sua precedente avventura granata, Capuano si era distinto non solo per l’impegno in campo, ma anche per i gesti fuori dal rettangolo di gioco: calciatori sostenuti economicamente, pasti preparati personalmente per chi era in difficoltà, un esempio di dedizione totale nonostante le difficoltà economiche di allora.

Oggi, Capuano si presenta con un contratto di un anno e mezzo e con la voglia di trasformare il Trapani, riportando compattezza e risultati. Il suo debutto avverrà domenica contro la Casertana, in una gara cruciale per rilanciare il cammino granata.

Pavone, la guida per il mercato

A supportare Capuano c’è Giuseppe Pavone, esperto direttore sportivo appena liberatosi dal Messina. La sua nomina è strategica per preparare una campagna acquisti invernale mirata, capace di rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione.

La fine dell’era Aronica

L’avventura di Salvatore Aronica sulla panchina granata si conclude dopo un periodo altalenante. Nonostante un buon inizio, con 9 risultati utili consecutivi, la squadra è apparsa sempre più smarrita nelle ultime giornate, culminando con la sconfitta contro il Benevento. Una prestazione positiva sul piano del gioco non è bastata per evitare l’esonero, arrivato dopo le promesse di fiducia “a tempo” da parte del presidente Valerio Antonini.

Una nuova speranza

Il ritorno di Capuano e l’arrivo di Pavone rappresentano una ventata di novità per il Trapani. La società punta sulla grinta del tecnico e sulla competenza del nuovo ds per invertire la rotta e regalare ai tifosi una squadra competitiva. L’obiettivo è chiaro: ridare al Trapani un’identità vincente e consolidare le basi per un futuro più ambizioso.