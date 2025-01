TMW: “Trapani, Capuano a rischio esonero”

La situazione a Trapani si fa incandescente riguardo il futuro della guida tecnica della squadra. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com Eziolino Capuano, potrebbe vedere la sua esperienza con il club siciliano interrompersi a breve, a causa degli ultimi risultati non soddisfacenti. Le fonti vicine al club indicano ore di intensa riflessione da parte della dirigenza granata, che potrebbe decidere di esonerare Capuano nelle prossime ore.

Vincenzo Cangelosi, ex allenatore della Casertana e noto per il suo lungo percorso come vice di Zdenek Zeman in numerose squadre, tra cui Foggia, Pescara, e Roma, è il principale candidato per prendere il timone del Trapani. L’esperienza e la conoscenza calcistica di Cangelosi potrebbero portare una nuova filosofia e dinamismo alla squadra, che cerca di migliorare la propria posizione in classifica.