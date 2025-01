Trapani, Antonini: «Buttaro? Vuole rimanere in B»

Valerio Antonini, patron del Trapani, ha risposto su X alla domanda di un tifoso del Palermo riguardo all’interesse del club per Alessio Buttarò. Il tifoso ha chiesto: “Presidente, ma come mai non avete preso più Buttarò del Palermo?” Antonini ha spiegato: “Il ragazzo giustamente voleva rimanere in Serie B, lo capisco.” Questa interazione svela le dinamiche del mercato e le decisioni personali dei giocatori.

