TMW: “Sudtirol, è fatta per Gori dall’Avellino”

Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Sudtirol sarebbe ormai vicino a finalizzare l’accordo per l’arrivo di Gabriele Gori, attaccante classe 1999. Il calciatore, molto richiesto negli ultimi giorni anche da club come Cittadella, Arezzo, Pescara, Carrarese e Trapani, sembra destinato a vestire la maglia biancorossa. L’operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito e diritto di riscatto, ma prima il giocatore rinnoverà il proprio contratto con la società di appartenenza, gli irpini. Questo arrivo rappresenterebbe un importante rinforzo per il reparto offensivo del Sudtirol, che punta a incrementare la qualità della propria rosa in vista dei prossimi impegni stagionali.

