Modena, UFFICIALE: torna Seculin

Il Modena sta dimostrando grande determinazione negli ultimi giorni della finestra di mercato invernale, mettendo in atto operazioni mirate per potenziare la rosa a disposizione del tecnico Paolo Mandelli. Come riportato dal sito ufficiale della Lega Serie B, è stato formalizzato il ritorno di Andrea Seculin. Il portiere, che ha già indossato la maglia gialloblù in passato, approda nuovamente al club emiliano con la formula del prestito temporaneo dal Trapani. Il contratto è stato già regolarmente depositato, sancendo così l’ufficialità dell’operazione. Con questo innesto, la società punta a rafforzare il reparto difensivo, aggiungendo un elemento di esperienza e affidabilità tra i pali per affrontare con maggior solidità la seconda parte della stagione.

Continue Reading