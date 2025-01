Dal Veneto: “Pohjanpalo si allena a Ca’ Venezia: nessun passo avanti con il Palermo”

La trattativa tra Palermo e Venezia per Joel Pohjanpalo sembra essere attualmente in fase di stallo. Il centravanti finlandese rappresenta ben più di un semplice obiettivo di mercato per i rosanero, ma la situazione appare ancora incerta. Al termine della recente sfida tra i lagunari e il Verona, Pohjanpalo è stato immortalato visibilmente commosso sotto la curva dello stadio Penzo, un gesto che molti hanno interpretato come un possibile segnale d’addio ai tifosi veneziani.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Trivenetogoal.com, anche nella giornata odierna l’attaccante ha preso parte regolarmente alla sessione di allenamento con il Venezia. Al momento, non emergono sviluppi significativi o passi avanti concreti nelle negoziazioni tra le due società.

La situazione resta quindi in evoluzione, con il Palermo che continua a monitorare da vicino la vicenda nella speranza di chiudere positivamente l’operazione e rinforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore di grande esperienza e carisma come Pohjanpalo.