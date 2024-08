TMW: “Sassuolo, Turati idea per la Fiorentina e per l’Ajax”

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, si accende il mercato in casa Sassuolo. Il club, retrocesso in Serie B, oltre agli acquisti deve valutare la situazione cessioni per lasciare partire alcune pedine in cerca di altra sistemazione.

Uno di questi è, senza dubbio, il portiere classe 200q Turati.Quest’ultimo può vantare qualche interessamento sparso tra Italia ed estero, la valutazione oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro. Il classe 2001 è un’idea per la Fiorentina e per l’Ajax (entrambe alla ricerca di un portiere titolare).