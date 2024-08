TMW: “Lonardi in uscita dal Sudtirol: tre club su di lui”

Lorenzo Lonardi, giovane centrocampista del Sudtirol, potrebbe essere pronto a cambiare aria nella corrente sessione di mercato. Il giocatore, nato nel 1999, ha un contratto con il club altoatesino fino al 2026, ma sembra che la sua avventura con la squadra allenata da Valente potrebbe concludersi prematuramente.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Lonardi starebbe valutando la possibilità di scendere di categoria per poter trovare maggiore continuità di gioco. Nonostante le qualità dimostrate in campo, la forte concorrenza all’interno della rosa del Sudtirol potrebbe aver convinto il centrocampista a cercare nuove opportunità, in modo da continuare il suo percorso di crescita calcistica.

A seguire da vicino la situazione di Lonardi ci sono tre club di Serie C, tutti interessati ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista. Si tratta di Torres, Gubbio e Padova, società che potrebbero offrire al giocatore la possibilità di giocare con regolarità, contribuendo al loro progetto in vista della nuova stagione.

Il mercato è ancora aperto e nelle prossime settimane potrebbe delinearsi con maggiore chiarezza il futuro di Lorenzo Lonardi. Per ora, l’interesse delle squadre di Serie C lascia presagire un possibile trasferimento, che permetterebbe al giovane talento di esprimersi con maggiore continuità e di continuare a sviluppare il proprio potenziale.