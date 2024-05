TMW: “Sassuolo, con la retrocessione stop al progetto seconda squadra”

Come riporta TMW, il Sassuolo, club molto interessato a un eventuale progetto seconde squadre, con la retrocessione ha stoppato l’iter per provare a essere inserito nel girone C.

Il Milan ha molte possibilità di giocare in Serie C nella prossima stagione con la sua under23, dato che sarà dunque l’unico club a presentare la richiesta. Servirà, però, che una squadra di C presenti la documentazione incompleta per attivare il processo di “inserimento” di una squadra. I rossoneri dovranno presentare la richiesta con un contributo a fondo perduto di un milione e mezzo.