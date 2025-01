TMW: “Sampdoria, raggiunto l’accordo per l’arrivo di Altare”

Sampdoria scatenata in queste ore di mercato. I blucerchiati, in queste ore, hanno ufficializzato gli arrivi di Oudin dal Lecce e di Curto dal Como. Nonostante l’innesto in difesa con l’oramai ex giocatore del Cesena, il club ligure ha deciso di accelerare anche per Giorgio Altare. Secondo TuttoMercatoWeb.com, infatti, la Sampdoria ha trovato l’accordo definitivo con il Venezia per il difensore ex Cagliari. Le parti sono allo scambio dei documenti, non manca quindi molto per l’ufficialità dell’avvenuto accordo, anche se non è da escludere che si abbia poi a inizio settimana prossima.

