TMW: “Modena, quasi fatta per il ritorno di Seculin”

Il Modena si prepara ad accogliere un volto conosciuto per rinforzarsi tra i pali. Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il club emiliano è ad un passo dal ritorno di Andrea Seculin, che andrebbe a sostituire Jacopo Sassi, destinato al Crotone. In estate l’ex portiere della Spal è stato ceduto al Trapani proprio dalla società canarina. Dopo aver disputato l’intero girone di andata del Gruppo C di Serie C, l’esperto estremo difensore dovrebbe ritornare a Modena nella prossima settimana, quando è attesa la fumata bianca.

