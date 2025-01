Schira: “Monza, la Salernitana offre Maggiore per arrivare a Valoti”

Mattia Valoti è uno degli esuberi del Monza che fa gola ad alcune squadre di Serie B. Sull’ex Pisa, da diversi giorni, c’è il costante pressing della Sampdoria, ma al momento l’accordo tra le parti tarda ad arrivare. Motivo per il quale la Salernitana, a caccia di un centrocampista, potrebbe approfittare della fase di stallo nella trattativa tra i blucerchiati e il giocatore per inserirsi. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira su TuttoB.com, i granata avrebbero offerto il cartellino di Giulio Maggiore per arrivare al classe 1993 dei brianzoli. Da capire se il club lombardo sarebbe disposto ad accettare delle contropartite e se il profilo del giocatore granata soddisfa mister Bocchetti.

