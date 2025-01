“Io ti alleno volentieri”: l’allenatore prova a convincere Mario Balotelli | Con lui è salvezza matematica

Messaggio chiaro agli indirizzi di Super Mario da parte del tecnico: il suo acquisto sarebbe fondamentale per raggiungere la salvezza.

Continua a tenere banco negli ultimi giorni il tormentone che riguarda Mario Balotelli. A Genova il centravanti non sta riuscendo a trovare lo spazio sperato. Dopo l’addio di Gilardino, esonerato dalla società, e l’approdo in panchina di Patrick Vieira, le cose per lui parevano essere andate già a rotoli.

Super Mario infatti con il tecnico francese si è scontrato ai tempi del Nizza, e sebbene la situazione non pareva, a detta dei due, poter interferire sul suo futuro, la realtà è stata ben diversa. Balo ha giocato pochissimo, fino a non essere addirittura convocato per il match della scorsa giornata contro la Roma.

Per questa ragione dunque si continua a parlare parecchio nelle ultime ore di una sua rescissione con il Grifone. E ovviamente in merito a ciò è oggetto di discussione anche il futuro dello stesso Balotelli. A tal proposito nelle scorse ore è arrivato un annuncio a dir poco incredibile. Il tecnico ha provato a convincere pubblicamente il giocatore a firmare con la sua squadra, in modo da provare a raggiungere una matematica salvezza.

Il mister ci prova in diretta

Una delle ipotesi più clamorose riguardanti il futuro di Balotelli è data dal Trapani. Il presidente del club siculo ha scritto nei giorni scorsi un post sui social dove si è detto disponibile ad accogliere il bomber in squadra. E proprio di recente anche l’allenatore della compagine si è espresso in merito.

Ezio Capuano, noto tecnico che da anni lavora in Serie C, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha messo in mostra tutto il proprio entusiasmo riguardante la possibilità di allenare Super Mario.

”Sarei contentissimo…”

“Il presidente è una persona ambiziosa ed è una sua idea. Nel basket il Trapani lotta per lo scudetto, purtroppo nel calcio le cose non vanno come si aspettava. A gennaio abbiamo ringiovanito tutta la rosa. Se dovesse venire Balotelli sarei contentissimo, sarò sempre me stesso e non cambio mai”.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Capuano, che sogna di avere un rinforzo del calibro di Balotelli per il suo Trapani. C’è da dire che ad oggi questa sembra una semplice suggestione, ma è pur vero che nel calcio non si sa mai.