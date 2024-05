TMW: “Salernitana, pressing per Angelozzi: possibile incontro a giorni”

Come riportato da TMW, in particolar modo dall’esperto di calciomercato Alessio Alaimo, la Salernitana non molla Angelozzi. Anzi, il club, che il prossimo anno farà parte del prossimo campionato di B, ha alzato il pressing.

Guido Angelozzi è il direttore sportivo individuato per riprogrammare la risalita in Serie A. Ci sono già stati dei contatti, ce ne saranno altri per cercare di arrivare ad un’eventuale fumata bianca nel giro di poche settimane. Possibile un incontro nei prossimi giorni.