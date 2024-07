TMW: “Possibile futuro in Arabia Saudita per Gyomber: biennale dall’Al-Kholood”

Possibile futuro all’estero per il difensore Norbert Gyomber potrebbe profilarsi una nuova avventura lontano dall’Italia, nonostante la priorità del giocatore slovacco sia quella di continuare a giocare nel nostro Paese, dove milita ormai da dieci stagioni, di cui le ultime quattro con la Salernitana, totalizzando 123 presenze.

Secondo quanto riportato da TMW, il classe ’92, che è stato accostato anche al Palermo in questa finestra di mercato, ha attirato diverse offerte dall’estero. Tra le squadre interessate ci sono l’Eyupspor e il Goztepe in Turchia, oltre all’Al-Kholood in Arabia Saudita. La principale novità riguarda proprio quest’ultimo club, che nelle ultime ore ha presentato un’offerta biennale molto allettante per il difensore attualmente svincolato.