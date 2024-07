Bari, Sibilli: «Spero di arrivare in A con questa squadra»

Durante la puntata di “Gioco di Squadra” su RadioBari, Sibilli ha parlato dell’inizio della stagione in casa biancorossa.

Ecco le sue parole:

Tra passato e futuro

Il classe 1996 ha dichiarato: «Sono molto felice dello sforzo che la società ha fatto. Me lo sentivo già dall’anno scorso, ora ho solo belle sensazioni per quest’anno. A livello personale ho fatto bene, ora non sarà semplice. Molti perdono la fame, io invece voglio fare ancora meglio. Adesso ho quella fame di fare gol, una sensazione nuova molto bella di continuare a segnare. Quest’anno ho dimostrato di avere continuità, al netto di 4-5 partite sotto livello. Ma si è visto che nei momenti più importanti ci sono stato. Ora spero di arrivare in A con questa squadra».

Parole su Longo

Sibilli ha parlato anche del nuovo allenatore, Longo: «Mi ha fatto una grande impressione. Si vede che ha grande carisma e voglia. Abbiamo tanti giorni per lavorare insieme, in modo che ci spieghi i suoi concetti. Combacia con la mia idea calcistica e per questo sono contento. Questo modulo è molto interessante, in carriera non l’ho mai fatto ma forse per noi davanti c’è più supporto».

I nuovi acquisti

Riguardo ai nuovi acquisti, Sibilli ha detto: «La società sta prendendo buoni giovani. La rosa penso debba essere completa fin dal ritiro, poi è normale che gli ultimi giorni se ci sono occasioni vanno colte. Vedere Valerio fuori dal campo è strano».