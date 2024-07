Marotta chiama Giuntoli: mi devi 2 milioni di euro | Bonifico istananeo: fregato con una clausola

L’Inter incassa una bella cifra dalla Juventus, senza muovere un muscolo. La clausola inserita nel contratto gioca in favore di Marotta.

Due grandi del calcio italiano che spesso si sono trovate a trattare, non solo a litigare in campo. La rivalità tra Inter e Juventus rimane una delle più antiche e affascinanti del calcio mondiale, eppure non sono solo lotte nel rettangolo verde, a volte i due storici club si sono anche seduti allo stesso tavolo per trattare.

Allenatori e dirigenti sono passati alla storia sia da Torino che da Milano, lo sa bene Antonio Conte, che ha riportato lo Scudetto ai nerazzurri dopo 11 anni, bandiera della Juventus da calciatore e da tecnico, e lo stesso Marotta, ex storico ds juventino che adesso sta contribuendo alla rinascita interista degli ultimi anni.

Ma anche in termini di mercato Inter e Juventus sono venute spesso a contatto negli ultimi anni. Adesso, dopo uno dei recenti acquisti della Vecchia Signora, scatenata in questo inizio di calciomercato tra nuovo allenatore e nuovi acquisti, sarà l’Inter a dovere incassare, e tutto grazie a una clausola.

Inter, altra plusvalenza: stavolta tocca alla Juventus

Secondo quanto emerso, dall’acquisto di uno dei nuovi giocatori della Juventus l’Inter potrà guadagnare una bella cifra senza aver mosso un muscolo. La diretta concorrente dunque si troverà costretta a versare nelle casse dei Campioni d’Italia 2 milioni di euro: ma l’Inter in totale ne incasserà quasi il triplo.

Stiamo parlando di Di Gregorio, ceduto dai nerazzurri al Monza a titolo definitivo nel 2020. Di proprietà dell’Inter, il portiere adesso bianconero appena annunciato infatti era cresciuto nelle giovanili del Biscione. Ecco cosa prevede la trattativa.

La clausola pro Inter

Di Gregorio ha portato una bella cifra nelle casse dell’Inter. Certo, niente a che vedere con i 18 milioni di valutazione e con la plusvalenza effettuata dal Monza. Eppure Marotta può sorridere per un’operazione chiusa in passato. Ma andiamo con ordine. Il portiere, premiato come miglior estremo difensore del campionato 2023/2024, era passato in Brianza generando una plusvalenza in casa Inter di 4,5 milioni di euro, spiega la Gazzetta dello Sport.

Nel contratto di cessione inoltre i nerazzurri avevano inserito una clausola con il 10% sulla futura rivendita. Dunque 1,8 milioni andranno questa estate nelle casse dell’Inter, e sommati ai 4,5 milioni degli scorsi anni il totale dalla cessione di Di Gregorio ammonta a 6,3 milioni di euro.