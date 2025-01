TMW: “Pisa, frenata per Candela. Ci pensano Palermo e Samp”

Arrivano importanti novità sul futuro di Antonio Candela. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, la trattativa tra il Pisa e il terzino destro del Venezia sembra aver subito un brusco rallentamento. Oltre alla Cremonese, che non ha ancora mosso passi ufficiali, il Palermo e la Sampdoria potrebbero approfittare del momento di stallo tra il classe 2000 e i nerazzurri. Infatti i due club avrebbero iniziato a sondare il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione.

Da non sottovalutare la trattativa in corso tra i rosanero e il club veneto per Pohjanpalo. Non è da escludere che le due società possano discutere del passaggio in Sicilia da parte dei due giocatori. Nelle prossime ore potrebbero seguire importanti aggiornamenti.