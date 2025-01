Schira: “Palermo, presentata l’offerta per Pohjanpalo. E per la difesa spunta Magnani”

Sono ore calde in casa Palermo per quanto riguarda il calciomercato in entrata. Nelle ultime ore si sta discutendo molto del possibile passaggio di Joel Pohjanpalo in rosanero, che andrebbe a rinforzare notevolmente il reparto avanzato di mister Alessio Dionisi. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su TuttoB.com, i siciliani avrebbero offerto 3 milioni di euro al Venezia, mentre all’attaccante è stato proposto un contratto fino al 2028. Quanto alla difesa, invece, la novità sarebbe Giangiacomo Magnani: di proprietà del Verona, il giocatore sarebbe finito concretamente nel mirino del Palermo.

