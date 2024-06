TMW: “Panchina Cesena, quasi fatta per Mignani”

Michele Mignani potrebbe subito mettersi in gioco dopo la sua ultima e breve esperienza sulla panchina del Palermo. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, l’ex allenatore dei rosanero sarebbe più vicino al Cesena, costretto a virare su altri profili dopo il passaggio quasi ufficiale di Roberto D’Aversa all’Empoli. Michele Mignani avrebbe dunque battuto la concorrenza di Fabio Semplici (altro profilo sondato dalla società bianconera) e sarebbe ad un passo dal club emiliano: la trattativa tra le parti è in chiusura.

