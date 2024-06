Frosinone: Vivarini in pole per il dopo Di Francesco. Le alternative

Con Eusebio Di Francesco al Venezia, il Frosinone è alla ricerca di un sostituto. Come riporta “Il Messaggero” sono tre i nomi su cui il ds Guido Angelozzi sta riflettendo. Il favorito sembra essere Vincenzo Vivarini, in uscita dal Catanzaro dopo l’ultimo summit con la società calabrese, alla quale andrebbe corrisposto un indennizzo di circa 350 mila euro per liberare il tecnico. Le alternative non mancano: la prima è quella che porta ad Alberto Aquilani, il quale lascerà il posto a Pisa a Pippo Inzaghi. La seconda è Paolo Bianco, reduce dall’esperienza a Modena terminata con l’esonero alle 33esima giornata.

