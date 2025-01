TMW: “Palermo, passi avanti per lo scambio di prestiti Diakité-Candela”

Il Palermo e il Venezia sono in contatto da giorni per trovare l’intesa definitiva per il passaggio in rosanero di Joel Pohjanpalo. Tuttavia i due club non stanno discutendo solamente dell’esperto attaccante finlandese ma anche di Antonio Candela, giocatore classe 2000 in uscita dai veneti e accostato anche ad altre squadre di Serie B. Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com il terzino destro dei lagunari sarebbe ad un passo dai siciliani, il quale hanno offerto Salim Diakité per convincere il Venezia. La formula utilizzata per concretizzare lo scambio è quella del prestito e, nella prossima settimana, dovrebbe arrivare la fumata bianca grazie ai passi in avanti compiuti dalle parti in queste ultime ore.

