TMW: “Palermo, oggi la risposta del City Group per Sirigu: le ultime”

Attraverso “Tuttomercatoweb.com” il giornalista palermitano Alessio Alaimo riporta le ultime sul possibile ritorno di Salvatore Sirigu in rosanero.

Sono ore calde per il ritorno di Salvatore Sirigu al Palermo. Accordo annuale tra il portiere, chiamato a sostituire l’infortunato Alfred Gomis, e i rosanero ma tutto passa dall’approvazione del City Group che detiene la proprietà del Palermo. E in quel di Manchester sono ore di valutazione.

Sirigu in vantaggio sull’ex Bari Brenno e l’ex Salernitana Costil, nelle prossime ore da Manchester arriverà il responso se procedere per il portiere sardo – che nel corso della sua carriera ha già vestito la maglia della società siciliana dal 2005 al 2007 e poi dal 2009 al 2011, collezionando complessivamente sessantanove presenze per poi approdare al Paris Saint Germain – o se virare su altri obiettivi. Al momento tutto fa propendere l’ago della bilancia a favore di Sirigu. Lavori in corso sull’asse Palermo-Manchester, in attesa dell’ok definitivo.