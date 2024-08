Spezia: occhi su Zampano del Venezia

Francesco Zampano ha giocato un ruolo cruciale nella recente promozione del Venezia, emergendo come una delle figure chiave grazie alle sue prestazioni costantemente elevate. Con una corsa inesauribile e un ruolo tattico fondamentale sia in fase difensiva che offensiva, Zampano ha dimostrato di essere un elemento indispensabile per il suo team.

Nonostante il successo e l’importanza all’interno della squadra, il futuro di Zampano potrebbe portarlo lontano da Venezia e di nuovo in Serie B. Come riportato da “PianetaSerieB” lo Spezia, attualmente impegnato a ristrutturare la propria rosa in vista della prossima stagione, ha messo gli occhi su di lui. La possibile partenza di Arkadiusz Reca potrebbe lasciare un vuoto significativo sulla fascia, e Zampano è considerato l’ideale per colmare questa lacuna.

Le trattative per un possibile trasferimento non saranno semplici. Gli incastri di mercato sono descritti come complessi, ma l’interesse da parte dello Spezia è chiaro, e l’intenzione è quella di fornire al tecnico D’Angelo un’alternativa di livello immediato.

Zampano, con la sua esperienza e le sue qualità, rappresenterebbe una soluzione affidabile e collaudata per Lo Spezia, che mira a rafforzare la propria difesa in previsione di una stagione che si preannuncia intensa. Il calciatore, dal canto suo, potrebbe vedere in questo trasferimento un’opportunità per una nuova sfida professionale, confermando ancora una volta il suo valore in un contesto competitivo come quello della Serie B. L’evolversi della situazione nel calciomercato sarà decisivo per determinare dove Zampano porterà il suo contributo nella prossima stagione, con Venezia e Spezia che attendono sviluppi con interesse.