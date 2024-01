TMW: “Palermo, non solo Antonucci: sondato anche Elia”

Con la pista Daniele Verde che sembra ormai tramontata, il Palermo punta su altri profili per rinforzare le corsie offensive. Sempre in casa Spezia – che ha chiuso per Nagy – piace Mirko Antonucci e la trattativa potrebbe non essere complicata in quanto i bianconeri aprono al prestito con diritto di riscatto.

Inoltre c’è stato un sondaggio esplorativo per Salvatore Elia, il quale ha già vestito la maglia rosanero nella scorsa stagione. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.com.