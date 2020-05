Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb”, Roberto Boscaglia rappresenta un nome nuovo per il Palermo della prossima stagione. L’attuale allenatore della Virtus Entella, di fronte ad un progetto ambizioso, potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di scendere di categoria e sposare l’idea di una risalita. Con la promozione in Serie C via Pergolizzi e dentro un nome più altisonante e gradito alla piazza. E Boscaglia potrebbe diventare qualcosa in più di un’idea.