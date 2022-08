Stando a quanto riportato da “TMW” dopo aver sbloccato l’arrivo di Saric dall’Ascoli, il Palermo in queste ore sta provando a definire anche l’acquisto di José Machín dal Monza. Per ora, però, il club brianzolo non è del tutto convinto di lasciar partire il calciatore classe ’96 e ha messo momentaneamente in stand-by una trattativa che era in via di definizione.