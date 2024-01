TMW: “Palermo-Diakité, chiusura vicina. I dettagli”

Il Palermo è in procinto di chiudere per il suo secondo acquisto del mercato di gennaio.

Come riportato dal giornalista palermitano Alessio Alaimo, su “TMW”, l’accordo totale per Salim Diakité è ad un passo per circa 2 milioni inclusi i bonus. Corini sta per accogliere il suo nuovo rinforzo in difesa che comporterà l’uscita di Mateju allo Spezia.

Parti vicine alla chiusura, mancano solo alcuni dettagli poi si arriverà alla fumata bianca. E Diakité si legherà al Palermo per le prossime quattro stagioni.