TMW: “Palermo, Corini esonerato. Via libera per Mignani”

Come scrive Alessio Alaimo su TMW Eugenio Corini non è più l’allenatore del Palermo.

La società ha comunicato al tecnico che è stato sollevato dall’incarico. Dunque adesso via libera per Michele Mignani che con ogni si legherà ai rosanero per un anno e mezzo dopo la risoluzione con il Bari ormai ad un passo, traghetterà la squadra in questi mesi e poi verrà deciso il futuro. Intanto Corini dice addio…

Mignani (51) ha guidato il Bari dall’estate 2021 fino all’ottobre scorso. Nel mezzo una promozione in Serie B e una finale playoff per la promozione nella massima serie, persa all’ultimo secondo contro il Cagliari nel giugno 2023. In precedenza il tecnico toscano aveva guidato anche Modena, Siena e Olbia.