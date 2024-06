TMW: “Palermo, casting per il ds: difficile Petrachi, si valuta Morgan De Sanctis”

Il Palermo FC sta cercando un nuovo direttore sportivo dopo l’annuncio che Leandro Rinaudo lascerà il club alla scadenza del suo contratto il 30 giugno 2024. Ci sono già diversi interessamenti per Rinaudo, ma il Palermo deve ora trovare un sostituto adeguato.

La squadra ha consultato Riccardo Bigon, che lavora come consulente per il City Group, proprietario del club, per trovare un collegamento efficace con l’area tecnica. Tuttavia, non si è raggiunta un’intesa con Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Torino e Roma, che è pronto a tornare in azione se trova il progetto giusto. Non ci sono stati contatti diretti con Mauro Meluso, precedentemente accostato ai rosanero, né con Matteo Tognozzi, ex Juventus e attualmente al Granada, sebbene il suo profilo rimanga di interesse.

Stando a quanto riportato da Alessio Alaimo su “TMW” un altro nome che è stato preso in considerazione è quello di Morgan De Sanctis, con il c’è stato un contatto al momento non approfondito nei dettagli prima che il dirigente intavolasse una trattativa con il Besiktas per il quale si attendono le evoluzioni anche se al momento si va verso la fumata nera.

Pertanto, il Palermo continua la sua ricerca, valutando varie opzioni per rafforzare la propria struttura dirigenziale in vista della prossima stagione.